檳榔園工寮改槍 「師ㄟ」熟睡中被逮

2019-01-25 10:14

〔記者黃建華／高雄報導〕改造槍械、子彈技術精良，「師ㄟ」名號不脛而走的屏東縣潘姓男子，涉嫌在萬丹鄉偏僻檳榔園工寮內改造槍、彈，未料風聲走漏，驚動高市刑大偵四隊與刑事局南打，前天深夜會同屏東警方趁潘嫌熟睡時攻堅搜索，果然起獲一把改造手槍、子彈48顆、槍管2支與電鑽等改造工具一批，不過，潘嫌僅坦承改造子彈，辯稱槍是跟友人買的，警方將擴大追查槍械來源。

高市刑大偵四隊員警與刑事局偵八大隊偵二隊，去年12月接獲線報指稱，綽號「潘仔」的男子涉嫌在屏東縣萬丹鄉一處檳榔園工寮內非法改造槍械，經專案小組蒐證月餘，發現綽號「潘仔」之男子（43歲，有槍砲前科）平時以種植檳榔買賣為主，相當低調，但線報指稱該潘嫌在改造槍枝一事上，業界均稱他為「師ㄟ」，研判潘嫌在業界改造槍（彈）械一事有相當專業性。

線報並指稱，潘嫌外出時曾將改造之槍械攜於包包內防身，偶爾向朋友展示其改好之手槍炫耀。警方遂報請屏東地檢署檢察官廖維中指揮偵辦。

經蒐證發現，潘男涉嫌利用其所有之3處檳榔園工寮，輪流改造槍彈，規避警方查緝，專案小組多日跟監蒐證，警研判見機成熟，昨向屏東地方法院聲請搜索票在其住家及檳榔園工寮等地進行查緝，起獲改造手槍1把、子彈48顆、槍管2支、喜得釘1盒、底火1包、彈頭1包、膛線刀、鑽尾、電鑽、銼刀、鑽頭、游標卡尺等改造工具一批。

不過，潘嫌僅坦承改造子彈，辯稱警方查獲的改造手槍是去年11月向綽號「阿草」的朋友購得。全案依槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送屏東地檢署偵辦外，將持續追查潘嫌的槍彈有無外流、以及來源溯源追緝。

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