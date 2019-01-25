年關將近詐騙集團瞄準「商機」 網路購物要當心

2019-01-25 10:04

〔記者劉慶侯／台北報導〕年關將近，又是詐騙集團猖獗期。根據台北市統計今年元月1日起迄今的全般作欺案資料，「假網拍購物」及「解除分期付款」已多達70幾件，佔詐欺案比例3成。雖然多為小額詐騙，但累積起來詐騙金額也達300多萬元，令人咋舌。

日前，王姓女大學生滑手機看到某網路平台店家新上刊的衣服，為添購新行頭便立刻下單。不料數日後，手機便接獲自稱網路店家會計來電，聲稱上次交易因內部作業錯誤，誤設為多筆訂單，將導致帳戶重複扣款，要協助她取消設定並通知銀行人員幫忙處理。

隨後王姓女大學生接到假銀行客服來電，表示有接到店家寄送的信用卡爭議款申請書，要求先核對王女身分，並再要依其指示轉帳才能取消設定。結果王女指示操作手機網路ATM轉出1萬多元後，又再被以要核對身分的名義再次要求轉帳。

王女信以為真，前前後後依對方指示操作手機網路ATM，陸續共轉帳了7筆，總計損失將近40萬元，存款在幾分鐘內遭詐騙一空。

警方指出，詐欺集團會以駭客技術入侵購物網站，取得被害人交易資料後，撥打電話給被害人以付款設定錯誤、解除分期付款為由要求操作ATM。如果網路購物、訂房、訂票後，接獲任何可疑電話，應立即撥打165專線查證，或撥打業者官網上刊登的客服電話再次確認，切勿依陌生人指示操作ATM，以免遭詐。

警方表示，年節前是詐欺集團行騙的高峰期，詐騙手法日新月異，北市警察局建立「反詐騙小金剛」臉書粉絲團，隨時宣導最新的反詐騙資訊。另建置檢舉詐騙專線電話：2381-7263，對於提供線索協助破案民眾，最高核發20萬元獎金，希望藉由警民合作力量，共同打擊犯罪，遏止詐騙歪風。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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