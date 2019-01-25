情侶疑唱KTV發生口角 雙雙從5樓墜落

2019-01-25 09:47

〔即時新聞／綜合報導〕台中市一對情侶，今（25）清晨5時許疑似在唱KTV時發生口角，從包廂跑出來後2人雙雙從5樓墜下，警消獲報已將2人送醫急救。

據《TVBS》報導，情侶中的女方卡在2樓的遮雨棚，男子則倒臥在地上，幸好送醫後都無生命危險，至於詳細事發原因還有待釐清。

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