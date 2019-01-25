新北鶯歌車禍3人受傷 男騎士無生命跡象

〔即時新聞／綜合報導〕新北市鶯歌區三鶯二橋的橋下堤外道，今天上午近8點有2輛機車發生車禍，現場3人受傷，35歲男機車騎士當場無生命跡象，12歲男乘客意識清醒、左小腿變形，另一名為55歲男騎士左小腿變形、意識清醒，分別送往三峽恩主公醫院。
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