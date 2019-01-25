迎平安年 北市連兩場大型防火演練

2019-01-25 08:16

〔記者姚岳宏／台北報導〕農曆新年是國人重大節日之一，公共場所都會擠滿眾多消費及逛街人潮，相對增加災害風險，為讓民眾安全過好年，台北市消防局昨在信義區及萬華區，北市一東一西兩行政區舉辦兩場超大型的消防演練。

新開幕的微風南山廣場在信義計畫區精華地段，結合商場、辦公室及餐廳等公共空間，是北市第二高的商辦大樓，自本月10日正式營運起，人潮絡繹不絕，春節連假將近，屆時會更有大量人潮，北市消防局第二大隊特別舉辦消防演練，確保春節期間顧客安全。

此次演習模擬商場攤位因電線走火發生火警，商場立即啟動自衛消防編組機制，動員210名員工進行初期搶救演練，使編組人員熟悉通報、滅火及引導人員避難疏散，消防局亦動員各式消防救災車18輛，人員100名參與演練，強化高層建築物火災搶救、及大量傷病患處置等技術。

此外，消防局第一大隊也在萬華區艋舺大道凱達大飯店也舉辦火災搶救演練，演練情境是假設飯店9樓客房因過度使用電源造成插座短路起火，火勢及濃煙迅速蔓延，適逢春節期間飯店訂房全滿，消防局獲案後立即派遣救災車輛前往救災，盼藉由此次演練提高飯店業者及員工火災搶救應變能力，並強化消防同仁部署搶救效能。

年節將屆，消防局亦呼籲民眾連假在家要特別留意用火用電使用安全，無論出遊或在家中都能平安快樂，享受新春佳節。

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