乘客突「作法」喊翻車 聽到普悠瑪出事讓列車長傻了...

2019-01-25 09:32

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵普悠瑪列車近日發生一名女子在車上大聲播放佛經，列車長勸告卻遭到女子狠踹3腳，影片曝光後引發網友撻伐，台鐵表示，將協助受傷的列車長對女子提出傷害告訴。有媒體報導，乘客在車上「作法」已不是台鐵第一遭，去年10月21日，一名列車長也遇到乘客「作法」，好不容易才處理好，當天下午卻發生讓列車長不敢置信的事。

台鐵在去年10月21日下午發生翻車脫軌事件，造成18死、215傷的慘劇，至今賠償問題還沒談攏。

《聯合報》報導，一名列車長回億，去年10月21日上午他執勤普悠瑪從樹林調車場到花蓮的工作，當時一名男子坐在應該是空位的位置上，便向男子要求驗票，沒想到男子發怒指責其他乘客，還大聲喊自己是無賴、沒有車票，要跟列車長打架，後來還畫圈圈「作法」，嚷嚷要求停車，「不然我就讓你翻車！」列車開到宜蘭時，鐵路警察上車，男子又再度作法，最後被請下車。

報導提到，當天下午4時50分發生普悠瑪列車在新馬車站出軌，雖然「作法事件」應該與普悠瑪翻車無關，但列車長看到新聞時，簡直不敢相信，當場傻了。

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