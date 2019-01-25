疑疲勞駕駛國3追撞翻車 1重傷4輕傷

2019-01-25 06:10

〔即時新聞／綜合報導〕國道3號南下50.5公里處（三鶯交流道附近）今天凌晨0時許發生一起追撞意外，新北市一名46歲羅姓女子疑似疲勞駕駛，未注意前方車輛，追撞前方55歲陳姓男子駕駛的廂型車，廂型車當場翻覆，事件造成1人重傷，另外4人受到輕傷。

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