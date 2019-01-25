帥的話可以做愛！ 女徵假男友過年 警方也注意到了...

2019-01-25 00:27

〔記者王駿杰／新竹報導〕這樣的條件您接受嗎！？臉書「靠北清大」近日出現匿名貼文，一名女網友為了要堵父母的嘴，在農曆年節期間徵求假男友，不但供應萬元薪資，還開出「相貌普通就好，希望不是宅男」、「最多就抱抱，帥的話可以做愛」等條件，讓百名男網友躍躍欲試，引發熱議。

警方指出，本月21日已有相關PO文內容出現在臉書社團「爆料公社」，當時PO文女主角的本尊還一度曝光，引起網友暴動，之後，包含臉書社團「靠北虎科」、「靠北清大」都陸續出現不同版本的類似貼文，不排除是網友惡作劇。

警方指出，倘若「靠北清大」的PO文內容屬實，性關係並不建構在雙方金錢交易上，屬於你情我願，即使出現類似包養、補貼費用的情況，都不算觸法。

但警方也說，這些類似的文章，很可能是另類「約砲文」，甚至有設局「仙人跳」的可能，此部分仍須調查釐清。

這名女網友日前PO文，指名要徵求過年應付父母的假男友，年齡希望介於18至30歲，相貌普通就好，希望不是宅男，但要注意不能在父母面前抽菸開黃腔，還需要講基本台語，便於跟父母溝通。

女網友說，她的家鄉在台東，假男友陪伴她的時間為除夕至初二，薪資一天萬元包吃住，交通另計，住宿地點在家或房間，兩人最多就抱抱，帥的話可以做愛。

最後，女網友還在文後附註「一旦被錄取之後，請一定要陪我走完這幾天」、「還有要弄假成真，請記住我不美別抱遐想。」

該PO文引發網友熱議，正反意見兩極，近百名網友紛紛留言報名或TAG（標記）周邊友人，「ＸＸＸ順便戒煙摟」、「ＸＸＸ台東人，正好適合你」、「ＸＸＸ一天領一萬大紅包過個好年。」

但也有網友認為「給錢發生關係不算性交易嗎」、「這文怪怪的。」

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