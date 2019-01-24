帶毒開趴瞎掰朋友寄放 資深隊長一句話讓他認罪

2019-01-24 23:25

〔記者王捷／台南報導〕黃姓男子載著大麻花、安毒、搖頭丸、G水準備跟曖昧男友開趴，將車停在路邊等朋友時，遇到警方盤查，打開車上包包，竟發現琳瑯滿目的毒品，黃男辯稱包包是朋友寄放的，資深的警備隊長曾東雨後發現，包包有黃男身分證，反問他，朋友的包包怎麼會有他的證件？黃男被問倒，坦承毒品都是他所有，訊後被依毒品罪嫌移送法辦。

30多歲的黃男有毒品前科，23日凌晨他開車載著男性友人準備開趴，但他將車違停在路邊，被巡邏警方盯上，上前盤查，黃男報上身分證號碼後，警員發現他有毒品前科，又瞥見車內有一小包毒品，因此對黃男的轎車附帶搜索。

警備隊長曾東雨打開車上的一個包包，裡面裝了滿滿的毒品，有罕見的大麻與大麻花，還有搖頭丸與液態毒品、安非他命，警方立刻質問毒品是誰的？黃男堅決否認，稱他從來沒打開包包，包包是朋友寄放的，他完全不曉得裡面裝什麼。

但曾東雨發現，包包內的皮夾有黃男證件，黃男秒被問倒，坦承持有毒品，但否認販毒，聲稱這些毒品都是打算與朋友一起吸食，訊後警方將他依毒品罪嫌移送法辦。

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