幸福高球場桿弟獲准組工會 母公司「打錯官司」敗訴

2019-01-24 21:36

〔記者楊國文／台北報導〕經營幸福高爾夫球場的佳福育樂公司30名員工、桿弟，前年向新北市府申請籌組工獲准，佳福育樂不滿，認為處分無效，向新北市府反映未果，向台北高等行政法院提起行政訴訟敗訴，再提起上訴，最高行政法院今仍駁回佳福育樂上訴案，同時認為，此案佳福育樂應提起撤銷訴訟，卻未經訴願程序，今主動將此案移送訴願管轄機關，也就是勞動部。

佳福育樂事業公司工會理事長葉孟連等30人，依工會法第11條規定，連署發起籌組新北市佳福育樂事業股份有限公司企業工會，2017年4月向新北市府申請登記成立獲准，發給人民團體立案證書。

不過，佳福育樂公司不滿，認為幸福高爾夫球場桿弟等員工，職業特殊性與一般產業不同，公司與桿弟間一向都是委任關係，函請新北市府確認核准籌組工會的處分無效，但新北市府打臉佳福育樂，指處分合法有效；佳福育樂不服，打行政訴訟，但遭台北高等行政法院判敗訴駁回。佳福育樂仍不服判決，上訴最高行政法院。

最高行政法院認為，原判決已認定，新北市府核定佳福育樂員工籌組工會，發給登記證書，並無重大明顯的瑕疵，佳福育樂主張原處分無效，於法無據。

不過，最高行認定，佳福育樂若認為原處分違法，原本應提起撤銷訴訟才對，卻未經過訴願程序，誤向台北高等行政法院提起確認行政處分無效的訴訟，因此依行政訴訟法第6條第4項規定，主動將本案移送訴願管轄機關勞動部。

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