比特犬咬死流浪狗！民眾怒衝飼主家噴漆「殺狗的死人渣」

2019-01-24 20:38

〔即時新聞／綜合報導〕基隆市陳姓飼主因放任比特犬攻擊流浪狗，導致流浪狗血流滿地慘死，引來社會大眾撻伐，有民眾今憤怒地在飼主住家樓梯間噴漆，痛罵陳姓飼主是「殺狗的死人渣」，但警方表示，該行為恐怕已觸法，目前已調閱現場周邊監視器，要找噴漆的人到案說明。

基隆市中正區的陳姓男子飼養的1隻比特犬，日前趁陳男把家門打開時暴衝到樓下，將一隻流浪狗活活咬死，引發社會爭議，有民眾甚至氣不過，直接衝到陳男住家樓梯間噴漆「殺狗的死人渣」。

對此，基隆市正濱派出所所長劉威成表示，民眾擅自噴漆的行為已違反社會秩序維護法第90條第2款，可處新台幣3000元以下罰鍰或申誡，目前警方已調閱現場監視器，將找出噴漆的民眾到案說明。另外他也呼籲市民朋友保持理性，以免徒增周遭居民困擾。

據了解，陳男飼養的比特犬已經「不是第一次」咬死流浪狗，去年5月就曾發生過相同悲劇；而《蘋果》報導，陳男的女性友人更指出，當初朋友送養這隻比特犬給陳男時，陳男也不知道這是比特犬，還以為只是一般土狗，直到去年發生事故後才得知。

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