輾斷男童手臂丟300元了事 遊覽車司機：載中客團趕行程

2019-01-24 19:44

〔即時新聞／綜合報導〕屏東縣恆春鎮今天發生一起遊覽車司機撞傷男童後肇逃的案件，被撞男童手臂當場骨折，肇事司機當下下車查看一下竟然丟了300元就走，相當誇張。隨後該司機被警方逮捕，據他表示，當時車上有載乘客，怕耽誤行程，自己不是要「惡意」肇逃！

根據本報報導，恆春大光路在今天下午約莫3點左右發生這起孩童遭遊覽車撞傷的事故。還好有好心人協助下被送到醫院的11歲吳姓男童驚恐的向警方表示，自己當時騎著腳踏車，沒想到一輛遊覽車從後方駛來撞倒他之後，更直接輾過左手手臂，導致其當場骨折，疼痛難耐他直接一聲慘叫。而肇事司機隨後下車查看，但沒多說什麼，只塞給他300元就駕車揚長而去。

男童家屬十分生氣，警方也調出監視器追查，將肇逃的何姓駕駛逮捕。據《蘋果》指出，何男向警方表示，當時車上有一批中客團，因為趕行程怕耽誤到旅客，才想私下拿錢給男童和解，而自己其實是給男童700元後才離開。

吳姓男童經診斷後，確認其左手近端尺骨骨折，食指和無名指近端手指骨骨折，所幸沒有生命危險。警方也表示全案將依肇事逃逸案偵辦，提醒駕駛除了要隨時注意路況，遵守在速限內行駛外，如若發生車禍，應該要留在現場，維護交通，必要的話對被害人進行救護動作，等待警方與醫護人員到場。

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