主奴關係被結束 他怒做這些事被起訴

2019-01-24 19:57

〔記者陳慰慈／新北報導〕鄭姓男子不滿黃姓同性伴侶疏遠他，逕自結束兩人的奴主關係，先LINE恫嚇黃男：「只想讓你人渣行為端上媒體版面」，再於臉書貼文指黃男：「被抓包用毒又四處約砲」、「根本是米蟲加毒蟲」、「跟人玩到龜頭繫帶撕裂傷還要我塗藥」等語，黃男怒而提告，新北地檢署今依恐嚇、加重誹謗罪嫌起訴鄭男，並向法院聲請簡易判決處刑。

鄭男不滿黃男劈腿，刻意與他疏遠，想結束兩人的戀情，去年4月10日憤而傳LINE恫嚇黃男：「我跟你父母聊你這個人的為人，用毒品、繫帶玩到撕裂傷」、「你解除主奴關係時，我會將你過去種種坦誠布公，以免你危害更多新手奴」、「只想讓你人渣行為端上媒體版面」、「別逼我動用社會人脈幫你上政治線新聞」等語。

2天後鄭男又在黃男臉書貼文：「你這4個月騙終生奴說論文很忙，被抓包用毒又四處約砲隱匿不說…」去年5月又在自己臉書寫道：「使用安非他命過量到累倒才拉我陪睡3天」、「根本是米蟲加毒蟲」、「染過梅毒」、「跟人玩到龜頭繫帶撕裂傷還要我塗藥」、「到處討免錢毒品還不節制的爛毒蟲」等語，並寫出黃男姓名，黃男憤而提告。

庭訊時，鄭男坦承貼文但否認犯行，認為說的都是事實，沒有犯意，自己才是受害者，表示遭到虐待，還打算對黃男提告傷害，檢方依據臉書貼文及2人LINE通訊，認定鄭男因被分手而心生不滿，而傳訊恐嚇與發文詆毀，今將鄭男起訴。

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