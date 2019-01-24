噴槍奪命！女童死因「氣體栓塞」 醫師：高壓氣體阻塞血管

2019-01-24 19:35

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市3歲鄧姓女童疑似遭高壓空氣噴槍射死案，檢警今天解剖複驗後，初步研判死因是「氣體栓塞」，醫師說，「氣體栓塞」即氣體跑進血管，阻塞血管，氣體若進入腦部就會造成腦栓塞（腦中風），如果塞住心、肺血管，則導致心梗塞、肺栓塞，短短幾分鐘就會致命。

整形外科醫師陳建璋說，高壓空氣噴槍的氣體壓力很大，加上小女童口腔空間小、組織很脆弱，瞬間高壓氣體可能打壞女童咽喉後壁組織，也讓氣體進入頸部的大血管，因血管中有氣體，形成「氣體栓塞」。

陳建璋說，高壓氣體若進入腦部，就會造成腦栓塞，短短時間就造成生命危險；高壓氣體若順著氣管進入呼吸道，再進到肺部，也會導致肺泡破裂，而造成氣胸及皮下氣腫。而且這麼大的壓力，也可能對頸部深層造成傷害。

另名郭姓外科醫師也說，身體組織受傷，除了氣體之外，羊水、脂肪也可能經由傷口進到血管。產婦生產過程羊水不慎跑到產婦血管造成羊水栓塞，抽脂手術時，脂肪不小心進到血管也會造成脂肪栓塞。

醫師說，若氣體跑到腦部會造成腦栓塞也就是腦中風，氣體若塞到心肺血管，也可能造成心梗塞及肺栓塞，幾分鐘內就會致命。

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