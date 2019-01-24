遭尾牙男客頭槌襲胸！女舞者胸骨錯位 控工作人員冷眼旁觀

2019-01-24 18:46

〔記者王宣晴／新北報導〕30歲戴姓女舞者在臉書上爆料，日前透過行銷公司承接新北市一間水果行的尾牙活動，卻遭到近10名賓客包圍，一名男客人還用頭撞傷她胸口，主持人及現場工作人員竟冷眼旁觀，造成她胸骨錯位，需要休養3到6個月，戴女並未提告，僅在臉書上要求行銷公司公開道歉，行銷公司的連姓老闆今天到警局表示已經透過臉書道歉，並與戴女協商賠償事宜。

行銷公司老闆：已透過臉書道歉

警方網巡發現戴女貼文後介入調查，極速藝陣行銷公司44歲連姓老闆承接某水果行位於三重重新路一段活動中心的尾牙活動，本月20日，共有女主持人、樂師及包含戴女在內的3名互動型舞者到場演出，戴女表演時，近10名男客仗著酒意，將其中一名男子壓在椅子上潑濕，並將戴女強壓在男子身上，其他人抓著男子頭部猛力撞擊戴女胸口。

戴女在臉書指控，事發當下，沒有任何一名工作人員上前制止，主持人更叫她再返回活動現場，戴女無法忍受，穿上衣服直接離開，在臉書貼文：「最沒尊嚴的一晚」，並陸續貼文出示驗傷單，表示自己胸骨錯位，需要休養3到6個月，起初說自己只賺到100元小費，隨後改口底薪2000元加上小費，共賺了6000多元。

戴女也在臉書上公開女主持人臉書，抨擊女主持人不會保護舞者，反而不斷叫要她回到喝醉的男客中，連姓老闆還在臉書留言聲稱自己無辜。而女主持人則在臉書說，案發當下相當熱鬧，很多客人聚集，根本看不到戴女被男客撞傷，見戴女臉色有異，頻頻詢問卻得不到回應，不知道發生什麼事。

想和解賠償醫藥費、給紅包壓驚

連姓老闆今天也出面回說應，女主持人看到客人要給小費，為了替舞者多賺點小費，才會叫戴女再回到活動現場，整個過程不到3分鐘，得知戴女受傷後也主動聯繫關心，原本預定今天晚間要跟戴女和解，賠償醫藥費及給紅包壓驚，但戴女不接電話、不回訊息，透過戴女友人也聯繫不上。

警方說，目前戴女並未報案提告傷害，今天先通知連姓老闆及現場相關工作人員到案說明，釐清事發經過，但戴女向公司要求工作期間不准拍照錄影，因此未留下相關證據，戴女也始終不願接警方電話，確切案發過程仍待調查釐清。

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