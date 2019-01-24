猥褻朋友2幼女瞞12年自首 惡狼態度差判6年半

2019-01-24 18:57

〔記者王定傳／新北報導〕67歲鄭姓男子於2006年間，猥褻朋友阿明（化名）2名未滿7歲的女兒，12年後，因讀國三的阿明小女兒向老師提及此事，全案才曝光，鄭男與阿明簽和解書賠償30萬元，但因阿明要求鄭捐錢給有關單位，鄭諮詢法扶後決定自首，新北地院合議庭認為他雖自首可減刑，但對部分事實否認，態度難認良好，依對未滿14歲女子犯強制猥褻4罪，定執行刑6年6月。

2006年4月至8月間，鄭男先是對阿明年約6歲的大女兒下手猥褻，撫摸臀部、下體等，甚至還對年約4歲的小女兒下手摸臀；直到阿明小女兒讀國三時，因老師察覺她情緒有些怪異，關心詢問，全案才曝光。

鄭男事後雖自首可減刑，但他否認部分事實，合議庭認為，鄭男長達12年間均未向阿明坦承此事，直至阿明小女兒說出此事，才與阿明和解，後因阿明希望他捐錢給有關單位，鄭男經諮詢後始決定自首，且就部分犯罪事實仍為否認答辯，犯後態度難認良好，定執行刑為6年6月。

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