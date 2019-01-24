轉行搞網路簽賭月賺千萬 前詐團成員：刑責也較輕

2019-01-24 20:20

〔記者許國楨／台中報導〕台中市林姓男子看準網路簽注商機，結合曾是詐騙集團的成員運用「專長」成立直播娛樂公司掛羊頭賣狗肉，實則經營網路簽注站經由臉書粉絲專頁招攬不特定賭客，以中國「北京賽車」等博弈為投注標的，藉由代客下注贏錢抽成獲利，昨被警方循線偵破時，現場400多萬現金還得用點鈔機清點查扣，可見獲利豐厚。

刑事局中打第六隊日前查獲一個詐騙集團，發現其中的黃姓、董姓成員在官司訴訟中仍持續活動，除租下北屯區一棟大樓的三個樓層外，還頻頻添購網路寬頻、筆電等物品，一度以為重操舊業監控後，才得知兩人慫恿36歲的林姓男子當金主經營網路賭博簽注站，而非詐騙機房。

六隊隊長王嘉華說，林男成立直播娛樂公司為幌子，以月薪6-8萬元招募客服、程式設計、美編員工，實則透過員工經營「爆料球社」、「邁向未來」、「環球極速賽車」、「決戰 75 秒」、「皮修」等臉書粉絲專頁招攬不特定賭客，並透過微信、LINE等群組帳號以下注教學、協助投資等方式招募賭客儲值後，提供「極速」、「大立」等平台以中國「北京賽車」、百家樂等博弈為投注標的供賭客以人民幣為單位下注。

如代客下注有贏錢公司即抽成30%以此牟利；警方昨見時機成熟收網，一舉逮捕林男及其他15名男女員工，查扣現金436萬元、點鈔機一台、電腦主機、筆電、員工守則等贓證物，經初步估算光是去年12月初迄今，該網站的代客投注點數已突破2億點，若以每1點數等值1塊人民幣換算，下注金額起碼高達10億台幣，每月獲利上千萬元。

一名成員透露，其實詐騙機房與簽賭網站的同質性很高，同樣都是敲鍵盤或透過話術包裝說服對方匯款或下注，不同點在於相較賭博的刑度，詐欺的刑責更重還要一罪一罰，因此近年來已有許多詐團成員轉行從事網路簽注；警方表示，已注意到這股趨勢將加強查緝，訊後全案依賭博罪嫌送辦。

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