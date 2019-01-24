一場離奇死亡車禍 揪出戴奥辛超標308倍鍋爐業者

2019-01-24 18:44

〔記者顏宏駿／彰化報導〕真的是老天有眼！彰化縣花壇鄉2016年10月間發生一起離奇的曳引車傾覆壓死駕駛的離奇意外，偵辦此案的檢察官李秀玲對於滿車的集塵灰起疑，展開追查，意外查獲死者受「長泰興業社」、「鼎昌企業社」委託，準備將有毒的集塵灰傾倒於大排才意外身亡，2業者坦承犯行，該案一審今審理終結，林、王等2名負責人被重判4年及3年6月徒刑。

「長泰興業社」、「鼎昌企業社」專門接受工廠委託以鍋爐產生熱能，但2業者長期以廉價的爐碴和事業廢木料充當燃料，因溫度不夠加上没活性碳吸附，導致戴奧辛嚴重超標，一直都未被環保主管機關查獲，直到業者委託吳姓駕駛載集塵灰到花壇鄉斑鳩路的大排傾倒意外死亡才東窗事發。

檢警循線找到該車來自全興工業區的「群裕公司」，群裕則把鍋爐業務全權委託長泰、鼎昌處理。

判決書指出，按標準程序，收集事廢木料及爐碴當燃料，鍋爐必須加熱到1000度以上，此高溫方能破壞載奧辛，而且鍋爐每年必須汰換48次的活性碳，才能在燃燒的過程中有效吸附有毒的戴奧辛。

判決書說，林、王兩人為節省支出，從2015年1月起購買每公噸才300元的劣質燃料，又不願支付燃燒後委託給環保公司的廢棄物處理費，遂由吳男偷偷載運燒過的集塵灰到大排傾倒。

判決書表示，意外發生後，檢方到群裕公司搜索，環保署中區督察大隊自「長泰興業社」設置的鍋爐集塵灰卸灰處採集樣本檢測，戴奧辛的毒性超標59至308倍。

法官表示，林、王兩人為了節省支出，使用廉價燃料，又未依標準程序處理，讓有毒氣體散逸於空氣中，污染空氣、土壤、河川，又假造文書，登載不實紀錄，行騙環保機關，兩業者不法所得為1千4百97萬1520元，依林男6成、王男4成朋分。林、王兩人被依廢棄物清理法判處有期徒刑4年及3年6月。

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