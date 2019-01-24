不滿被奚落「沒錢付嗎」 男抄瑞士刀狠刺超商店員

2019-01-24 18:13

〔記者陳慰慈／新北報導〕44歲葉姓男子（在押）到新北市三重區一家超商購買飲料、零食，結帳時遲遲找不到放在口袋裡的零錢，不滿19歲雷姓店員以質疑口吻問他：「你是沒錢付嗎？」憤而持摺疊刀朝雷男身體猛刺6刀，新北地檢署今依殺人未遂罪嫌將他起訴。

檢警調查，去年12月23日凌晨11點左右，葉男到住家附近的超商，買了價值100多元的飲料、餅乾，在櫃台結帳時，葉男左掏右掏卻遲遲找不到口袋裡的零錢，當時負責結帳的雷姓店員見狀開口詢問：「你是沒錢付嗎？」隨後作勢要將商品放回架上。

此舉讓葉男感到沒面子，認為雷男覺得他買不起，瞧不起他，雙方爆發口角衝突，葉男趁雷男轉身之際，持鑰匙圈上的瑞士刀，邊罵三字經、邊朝雷男身體猛刺，造成葉男左側前臂、胸部、腿部、腹部、腰部、背部受傷，幸送醫後撿回一命。

葉男到案後供稱，當時只是找錢的時間較久，沒想到遭店員質疑「沒錢」，一氣之下才會持刀行兇，坦承犯行，檢方依據證人指證、監視器畫面及驗傷單認定葉男犯行，今將他起訴。

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