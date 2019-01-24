長榮航空「春節禁休」涉違勞基法 工會怒：知法犯法

2019-01-24 19:12

〔即時新聞／綜合報導〕台灣航太修護產業工會日前向桃園市政府提出勞動檢查申請，經查發現長榮航太疑涉有違反勞動基準法情形。工會控長榮春節禁休、超時加班，批資方「知法犯法」。

台灣航太修護產業工會昨（23日）透過臉書分享桃園市政府公文，內容指桃園市政府接獲工會會員申訴長榮航太疑涉違反勞動基準法，要求員工108年春節禁止申請特休，且有超時加班情況。政府單位於本月17日派員至公司實施勞動檢查，經查疑涉有違反勞動基準法情事。單位已立刻給予長榮航太陳述意見，並依法審酌辦理。

航太修護產業工會張貼「員工、本會會員心聲」，認為航空體系主管們最常向員工們「諄諄教誨」任何動作必定要依法律文件、手冊（MANUAL）來執行，令員工們質疑，「管理方面不也該要依照最低的勞動標準（勞基法）來執行嗎？」

工會表示，「從普悠瑪號出軌到空服員機上受辱，資方的檢討重點一直放在檢討『受害員工本身』而不是『事件本體』」，直言資方「知法犯法」。工會說，「或許造就這些事件的本因並不完全出現在員工身上、會不會是管理思想的偏差或制度上的瑕疵才落得如此田地？」

工會質問「這是長榮航太第幾次超時加班違法呢？」、「長榮什麼時候才讓員工自主申請特休？」並稱「員工依照維修手冊放飛航機，而管理卻依照自己的想法壓榨員工，執意使勞工超時工作，任意禁止勞工的休假，若沒有改善職場保護機制，難保未來類似事件不會影響到飛航安全。」

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