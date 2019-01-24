大寶法王睡女信徒？宗教清流促進會遞舉發函 促政府調查

2019-01-24 17:34

〔記者劉慶侯／台北報導〕第17世大寶法王噶瑪巴日前被爆出與女信徒發生性關係，是個道德上有重大瑕疵的「花喇嘛」。中華民國宗教清流促進會創會理事長尚潔梅，今天到移民署遞交舉發函，希望政府介入調查，不要再讓噶瑪巴假藉宗教名義侵害國人。移民署受理後，表示將進一步調查。

根據日前《鏡周刊》的爆料指出，有名女信徒出面指控，她與噶瑪巴曾交往5年、發生3次性關係，並痛罵居中介紹的宗薩欽哲仁波切根本是個「皮條客」。

這名女信徒說，最初是受宗薩欽哲仁波切暗示，才與噶瑪巴認識，後來質疑宗薩欽哲仁波切因為個人政治利益才轉介兩人，痛批對方是「pimp（皮條客）」，不料對方卻回應「Yes」，讓她深為受害。

自稱是「中華民國宗教清流促進會創會理事長」的尚潔梅，今天特別為此召開記者會，他說，他相信國內受害的女信徒應非一人，為了避免更多女子受害，政府應該在核發入境申請時嚴加審核，以維護國人信仰宗教的安全。

尚潔梅說，根據他的了解，藏傳佛教到台灣布道已有許多類似案例，他還遇過受害婦女邊哭邊抱怨，但因為怕傷害家庭，不敢跟家人透露，可見還有很多受害人不敢吭聲。

尚潔梅認為，會信仰宗教的人，一是沿襲家族傳統、二是精神受創無法排解、三是在科學上找不到解答的學者。其中，精神受創後在宗教信仰中尋求依靠的人為最多，有些不肖宗教領袖透過這點行騙，實在可惡。

尚潔梅並指出，他透過管道得知噶瑪巴目前仍在國內，所以今天到移民署遞交舉發函，希望請移民署介入調查。

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