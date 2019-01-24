分局長應變銀行搶案 竹市警「戲中戲」好精彩

2019-01-24 23:43

〔記者王駿杰／新竹報導〕銀行遭搶！為防範重大金融強盜、搶奪案發生，新竹市警一分局長蕭惠珠今前往京城銀行宣導時，竟碰上兩名魁梧搶匪持槍衝入櫃台行搶，嚇壞一票行員，但蕭惠珠沉著冷靜，抓緊空檔按下警鈴，警方獲報後全副武裝在各大路口攔截，十分鐘後將搶匪壓制逮捕，如此逼真的畫面，其實都是警方模擬的「戲中戲」防搶演練。

新竹市警一分局今天舉辦「金融機構防搶」演練，內容逼真、攔截圍捕場面浩大，吸引不少民眾圍觀。

不要動，搶錢！其中，警一分局規劃一場「戲中戲」，由分局長蕭惠珠前往竹市京城銀行進行防搶宣導，當蕭惠珠站在櫃台時卻突遭兩名武裝搶匪闖入，當行員將現鈔裝袋時，蕭惠珠抓緊空檔，迅速按下警鈴，最後警方以快打部隊在各大路口進行攔截圍捕，僅花十分鐘就將其逮捕，帶回偵辦。

警方說，希望藉此次防搶暨攔截圍捕演練，提升金融機構業者自我安全防衛及臨時應變能力，並提升整體偵查犯罪功能，做到「立即破案」、「有案必破」，確保社會治安及保障民眾生命財產安全。

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