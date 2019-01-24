墾丁傳遊覽車壓傷孩童肇逃 警方偵訊中

孩童說，遊覽車司機塞給他300元後就離開。（記者蔡宗憲攝）

孩童說，遊覽車司機塞給他300元後就離開。（記者蔡宗憲攝）

2019-01-24 15:24

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春大光路稍早發生一起兒童遭輾過手臂骨折事故，據目擊者指稱，是遊覽車肇事逃逸案件，警方循線找到遊覽車，正釐清事故發生原因。

據了解，這名受傷兒童當時在路邊騎腳踏車，疑遭遊覽車擦撞輾過手臂，所幸沒有生命危險，已送往恆春旅遊醫院治療中。

  • 男童被送往恆春旅遊醫院，左手骨折。（記者蔡宗憲翻攝）

    男童被送往恆春旅遊醫院，左手骨折。（記者蔡宗憲翻攝）

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