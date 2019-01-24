墾丁傳遊覽車壓傷孩童肇逃 警方偵訊中

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春大光路稍早發生一起兒童遭輾過手臂骨折事故，據目擊者指稱，是遊覽車肇事逃逸案件，警方循線找到遊覽車，正釐清事故發生原因。
據了解，這名受傷兒童當時在路邊騎腳踏車，疑遭遊覽車擦撞輾過手臂，所幸沒有生命危險，已送往恆春旅遊醫院治療中。
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ
Android載點 https://goo.gl/VJf3lv
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Internet Explorer 10(含) 以上版本的瀏覽器。
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春大光路稍早發生一起兒童遭輾過手臂骨折事故，據目擊者指稱，是遊覽車肇事逃逸案件，警方循線找到遊覽車，正釐清事故發生原因。
據了解，這名受傷兒童當時在路邊騎腳踏車，疑遭遊覽車擦撞輾過手臂，所幸沒有生命危險，已送往恆春旅遊醫院治療中。
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ
Android載點 https://goo.gl/VJf3lv