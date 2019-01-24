機車借給無照友人肇事 要一起賠490萬元

2019-01-24 15:24

［記者楊政郡／台中報導］林男把機車借給無駕駛執照友人，後患無窮！吳男無機車駕照，2016年10月騎上林男機車，搭載林男在霧峰區四德路，撞及行人80歲陳姓老翁至重傷，陳老請求490萬餘元賠償，法官判決林姓車主及吳姓駕駛要連帶賠償這筆錢。

判決書指出，吳男未取得機車駕照，2016年10月18日晚騎林男機車，搭載林男，沿霧峰區四德路由東往西方向行駛，當晚8時34分許，行經霧峰區四德路近林森路時，陳老正往北違規跨越分向限制線，要進入四德路，吳看到人後閃避不及，撞及原告，致原告頭部外傷併顱內出血，並腦損傷之重傷害。

刑事部分吳已被判6月徒刑，民事部份陳老請求490萬餘元，包括已支付及未來要支付的看護費290萬餘元及精神慰撫金200萬元。總計490萬餘元。

審酌被告無照駕駛，貿然上路肇事，致被害人腦損傷之重傷害，須以鼻胃管灌食、坐輪椅，日常生活24小時需專人照顧，事後被告消極避不見面，未賠償陳某家屬任何損失，審酌被告自承國中畢業，工人，家庭經濟狀況勉持。

在法庭上吳某消極不出庭，而林姓車主反而較為積極，也認諾賠償，判決兩人需連帶賠償490萬餘元。

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