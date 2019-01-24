獵雷艦究責案外案 三星上將告媒體不起訴

2019-01-24 15:29

〔記者錢利忠／台北報導〕時任副參謀總長執行官的海軍二級上將蒲澤春，不滿《上報》前年刊載「【獵雷艦究責】履約未嚴加控管 海軍現役3上將難辭其咎」一文，控告上報撰稿記者朱明妨害名譽；台北地檢署認為，該報導只是就事實進行合理評論，今將朱明不起訴。

2017年11月4日，《上報》刊載「【獵雷艦究責】履約未嚴加控管 海軍現役3上將難辭其咎」報導，內容提及行政院專案小組公布慶富獵雷艦案的調查報告，國防部採購程序有5大缺失…主持該案招標作業的蒲澤春、簽約後執行專案管制會議的李喜明及黃曙光，3名海軍上將均有督導不周的責任。

蒲澤春不滿該篇報導，因而對撰稿記者提告；檢方調閱「行政院獵雷艦專案調查報告」發現，內容提及國防部在獵雷艦的採購過程中，包括招標、評選及決標過程的執行，均有不當之處，且履約階段也未落實後續履約管理並就廠商的履約進度嚴加控管，應檢討相關人員的責任。

檢方調查，去年11月22日，國防部公布懲處名冊，在冊的蒲澤春被記過乙次，而立法院當期的會期資料也顯示，蒲澤春曾代表國防部報告獵雷艦的執行進度，顯然其參與獵雷艦案的程度不低；檢方考量朱明是依據官方資料進行報導，並非憑空杜撰，認定朱明不構成妨害名譽。

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