違規停車自動偵測執法系統建功 違規數量驟降上百件

2019-01-24 15:28

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市警局為有效防制板橋車站縣民大道違規停車，於去年建置「違規停車自動偵測執法系統」取代員警站崗，今年1月1日起正式執法，違規情形已大幅減少，平均每日違規件數較建置前減少92%，縣民大道車流更加順暢，對交通秩序改善有良好助益。

新北市交通警察大隊自去年11月系統建置完成後，經蒐集資料平均每日違規件數計168件，12月開始宣導後違規件數降至58件，今年1月正式執法違規件數再降至9件，違規情形已大幅改善。

經分析違規態樣，計程車駕駛為搶進排班區，於排班區外違規停等或併排停車，因該處是轉入板橋車站彎道且屬紅線路段，如在此處停車將影響縣民大道車流通行或他車進入旅客接送區。

另違規時段集中於夜間，應為駕駛貪圖方便，在縣民大道停車，惟夜間車流少，車速相對較快，且夜間視線不佳，影響交通安全秩序恐更勝於日間。

「違規停車自動偵測執法系統」24小時連續監控，且偵測範圍為多車道，在板橋車站前執法路段，已設有明顯的標誌，並於網站公布設置地點，提醒駕駛人勿違停，新北市警局呼籲駕駛人切勿於紅線路段違規或併排停車，偵測設備功能並無日夜間的區別。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/