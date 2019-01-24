闖服飾店竊盜還脫褲磨蹭女店員 精障男判刑

2019-01-24 15:12

〔記者王定傳／新北報導〕罹患思覺失調症的游姓男子去年闖進一家服飾店竊盜，還脫下自己內外褲，以下體磨蹭對方，警方巡邏經過將他逮捕；新北地院合議庭依醫院鑑定認為，游男犯案時受疾病影響，致辨識行為能力顯著減低，予以減刑，並依竊盜及強制猥褻判刑1年，其中2個月得易科罰金，執行前令入相當處所，施以監護1年。

檢警調查，去年2月26日晚間7點半，游男闖進新北市永和一間服飾店，向女店員詢問女用內褲價錢後，動手摸走1件女用平口褲，隨即衝出店外，女店員見狀追出把內褲奪回，游男竟尾隨進入再偷2件內褲。

女店員警告要報警，游不予理會，再偷櫃台旁1件內衣，甚至正面環抱店員說「你讓我親一下」，並脫下自己長褲及內褲，以下體磨蹭店員身體，離去前還伸手偷1件內衣。

女店員在店門口抓住游男手上的內衣，並大聲呼救，員警巡邏經過見狀將他逮捕；游男認罪，合議庭囑託醫院鑑定，這份鑑定認為，游犯案時未受疾病影響致辨識行為能力顯著減低等情形。

合議庭認為，第一份鑑定未參酌游男案發時、案發後接受員警及檢察官訊問時言語表現等狀況，再囑託另一家醫院鑑定，第二份鑑定認為，本案發生時他應處於思覺失調症發作狀態，致他控制能力顯著減低，符合刑法19條減刑要件，另衡酌他有再犯及危害公共安全可能性、他接受穩定治療後情況有改善等因素後，命他在執行前入相當處所，施以監護1年。

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