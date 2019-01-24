短時間內進出不同超商 車手行跡詭異遭警查獲

2019-01-24 15:13

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市太平員警日前晚間發現一名男子在太平區中興路附近幾家超商內進出，覺得有異，上前盤查後黃男坦承為詐騙車手，員警為斬草除根，隨即向上追源，1小時內再於附近運動場內查獲前來接應的上手25歲楊姓男子，共起出提款卡1張及贓款31萬餘元，嫌犯坦承犯案，全案依涉嫌詐欺及洗錢防制法移送偵辦。

太平警分局太平派出所所長陳淵山、警員林岳鵬、陳世樑、朱瑞煌等人正執行加強重要節日安全維護工作巡邏勤務，日前發現1名男子前後進出中興路不同超商，短短時間就遇見數次，眼尖的員警見狀可疑。

員警們隨即上前盤查，男子啞口無言，自知難逃法網，坦承為詐騙集團車手，並交付提款卡1張及贓款5萬9000元。警方為向上追源、斬草除根，遂利用偵辦技巧，約1小時內又在太平運動公園埋伏查獲前來接應取款的上游車手頭25歲楊姓男子，再取出贓款25萬6600元。

警訊時兩人坦承不諱，並均供稱因無業，覺得當車手很輕鬆且按件計酬，透過通訊軟體之媒介擔任詐騙集團車手，每次領取新台幣1500元的代價，全案依涉嫌詐欺及洗錢防制法移送台中地檢署偵辦，警方也將向上追源擴大偵辦。

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