烏日警分局舉行彩券行的防搶演練 加強業者警戒心

2019-01-24 14:32

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民眾在年節前後，相當熱衷到台灣彩券購買刮刮樂，烏日警分局為維護市民生命財產安全，展開彩券行的防搶演練，提高業者的警戒度。

烏日警分局與中山路三段的「成功富彩卷行」合作，進行防搶演練，演練中蒙面歹徒假意購買刮刮樂，趁櫃台店員疏忽之際，強搶整本刮刮樂逃逸。

豈料扮演搶匪的警察初次上陣，剛逃離店門就被及時趕到的警網驚嚇滑倒，來不及撿起搶獲刮刮樂就被壓制在地，到場警力並立即啟動攔截圍捕網搜捕逃逸共犯。

另外，演練過程首次結合烏日警分局與業者成立的LINE群組，即時通報逃逸歹徒特徵及交通工具號牌等，幫助線上警力即時鎖定犯嫌逃逸路線，再輔以線上警網圍捕追緝，有效提升辦案效率及效能。

烏日警分局表示，此次的演練結合彩券銷售端辦理防搶操演，提醒民眾及各財物匯處所於春節期間應提升自我防衛意識，並呼籲彩券行業者，適逢年節民眾熱烈搶購刮刮樂，櫃台人員應時時保持警惕，防範不法歹徒趁隙扒竊，以確保自身及財產安全。

臺灣彩券台中營業處肯定警方年節期間加強彩券業者安全作為，對演練過程之逼真度表示高度讚賞，將以本次演練內容錄影，作為該公司之自辦防搶演練參考，希望往後仍能定期辦理是項演練，強化彩券業者防搶能量。

烏日警分局表示，民眾如欲提領大量現金，可向當地警察機關申請警力護鈔，以策安全，另民眾若遇搶奪案件，則應保持冷靜，立即記下車號與歹徒逃逸路線，迅速撥打「110」報案專案，俾利警方能於最短時間，循線追緝犯嫌，警民合作共同打擊犯罪。

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