8歲家暴兒遭寄養童性侵 家長出面控社工欺騙、怠墯

2019-01-24 14:30

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市一名8歲黃姓男童因父親管教過當，去年3月被強制安置在台南一寄養家庭，遭同為寄養的12歲楊姓少年多次猥褻性侵。家長今天出面指控，社會局違法安置，導致兒子遭性侵，身心嚴重受創，而負責的社工怠墯、說謊，家長事後被矇在鼓裡，痛批社會局安置一再出事，令人憤怒。

黃姓男童的家長今天由市議員林燕祝陪同出面召開記者會，痛批該名社工的不是，不僅處置失當，還要求小孩說謊，以規避責任。後來，小孩回到家後，甚至還說「我討厭社工，害我被人欺負」的話，半夜睡覺還會驚醒，目前也還在進行心理諮商。

他不滿地說，社工有認真，但也有不認真的，社會局也不認錯，難怪安置幼童一再發生問題，去年他的小孩受害，今年則換別人的小孩出問題，他站出來，就是希望不要再有遺憾發生。

林燕祝則批評說，社會局安置之前，難道不用先評估寄養家庭的狀況嗎？甚至小孩受創後，還要告訴孩子欺騙家長，社會局應該要自我檢討。

社會局專委曾淑如表示，每一個社工都不希望有憾事發生，未來會檢討改善，讓處理過程更溫暖和周延。

社會局說明，該童106年因多次被通報家長身體施虐並造成該童明顯危害性傷害而進行緊急安置並送法院核備，程序都依法處理。至於在安置期間發生被猥褻情事，深感遺憾，事發後立即緊急隔離另行安置，並報案調查，當時因該童情緒尚不穩定，經輔導待其情緒穩定後，立即主動告知該童家長，期間並無延誤處理或刻意不通知。

社會局表示，另外，該局也積極提供受害兒童性平教育及心理諮商服務。該童家長於107年度完成強制性親職教育，並經社會局評估親職功能提升，經兒少家外安置評估決策會議決議，結束該童安置返家。社會局社工目前均持續追蹤輔導中。

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