「我做壞事不敢騎過去」警如臨大敵警戒原來是...

2019-01-24 14:19

〔記者許國楨／台中報導〕在新社山區務農的李姓農夫前晚下班喝了兩杯酒禦寒，騎車返家途中看到路檢點大吃一驚，趕緊將機車停放路旁閃入巷內，只是此舉早被警方看在眼裡追上前攔查，他支吾表示「我做壞事不敢騎過去」，讓警方一度如臨大敵警戒，最後得知原委不禁啼笑皆非，但李男酒測值仍超標被送辦。

台中市第五分局東山派出所副所長裘景智與警員劉安庭、林通寶等人，當晚近九時許在北屯區東山路與松竹路口附近執行取締酒駕勤務時，大老遠就看到一輛機車騎近路檢點時突然停車，猶豫片刻後將機車停放路旁接著閃入一旁巷內。

警方直覺有異追上前將騎車的45歲李姓男子攔下，他露出靦腆表情說，「我因為做壞事才不敢騎過去」，此時警方一度以為他被通緝或是涉及重大刑案如臨大敵，立即警戒，此舉讓李男反更加緊張支吾說，「其實我有喝了一點酒」。

警方進一步發現他說話時散發酒味這才得知原委，先以酒精感知棒初步測試有酒精反應，依規定進行酒測，結果酒精濃度達0.45毫克，明顯超過法定標準值帶回偵辦；在新社山區種水果的李男說，稍早下班時因寒流來襲喝了兩杯酒禦寒才騎車上路，返家途中看到路檢點心虛才故意將機車停在路邊，以為警察沒注意，結果反因此舉被查獲。

李男後悔莫及說，早知道就自然一點騎過去可能還可逃過一劫，警方則勸他飲酒騎車切勿心存僥倖，訊後全案依公共危險罪嫌送辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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