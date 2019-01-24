小小消防員 上雲梯 體驗繩索吊掛好刺激

2019-01-24 14:11

〔記者萬于甄／台南報導〕南市府消防局第五救災救護大隊今在五王國小舉辦119擴大防火宣導，邀集永康轄內幼兒園、附近居民參與，活動內容特安排消防闖關遊戲，讓小朋友穿上消防衣化身英勇的打火弟兄，體驗消防工作的辛勞，使防災觀念從小扎根，許多孩童也玩得相當開心。

第五救災救護大隊大隊長黃輝林表示，闖關活動由復興、永康、鹽行、大灣分隊等地警、義消人員協助，內容包括滅火英雄、極限體能勇氣挑戰、防災知識問與答、身上著火停躺滾及雲梯車、救助器材車體驗拍照等，完成所有關卡後即可得到一份精美小禮。

活動中，小朋友紛紛穿上消防隊準備的迷你消防衣，化身最可愛的消防員，搭上雲梯車拍照留念，消防員也利用緊繃斜降繩索，讓學童體驗由高往下斜向降落的刺激感，並實際了解消防工作不僅需要充沛體力，更需克服恐懼。

復興消防分隊分隊長黃柏翰表示，透過寓教於樂的活動，將火災求生新觀念，正確地傳達給民眾並向下扎根，進而確保居家安全。

此外，第五救災救護大隊針對煮食烹調不慎設計獨家防災宣導小物，外包裝說明居家煮食的重要性，內容物則是結合在地特產「關廟麵」，使宣導品趣味性、實用性十足，而非刻板的物品。

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活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/