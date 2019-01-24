3歲女童疑遭噴槍射案 檢察官：初判死因氣體栓塞

2019-01-24 14:23

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄3歲鄧姓女童疑似遭高壓空氣噴槍射死案，檢警今上午解剖複驗後，檢察官周韋志表示，女童初步死因是氣體栓塞，另外也有氣胸、氣腫現象，至於新增傷勢及正確死因，仍需等法醫報告出爐才能確定。檢察官也強調，對於被告有利或不利的證據都會查明，並傳喚女童父親進一步說明，以釐清案情。

今上午9點半許，女童的母親戴帽子、黑色口罩及墨鏡，在親友陪同下，前往市立殯儀館，但對媒體的詢問，她都低頭、不發一語；雖然檢警要求鄺姓父親必須到場，但鄺男並沒有出現。

高雄地檢署檢察官周韋志今上午10點抵達市立殯儀館，並進行女童解剖複驗，直到下午1點多才完成複驗，相驗後檢察官也在臨時偵查庭詢問女童的母親有沒有補充意見，女童母親隨後不發一語，走出偵查庭，並搭車離開殯儀館。

50歲鄺男與37歲鄧女未婚生女，也沒有同住，女童由鄧女照顧；本月20日下午，鄺男駕駛BMW轎車，載女童出遊、回房仲公司，再到加油站附設的服務區，持免費噴槍整理汽車，疑因鄺男將噴槍留在車內，被女童把玩，噴槍對嘴巴發射致死，由於女童的死因相當離奇，檢警今上午解剖複驗，以查明女童真正的死因。

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