高雄二監春節懇親會 慶富老董資格不符在牢房休息

2019-01-24 14:14

〔記者蘇福男／高雄報導〕農曆過年將屆，高雄第二監獄今天舉辦春節懇親會，253名收容人分上、下午場次與親人面對面懇親，因慶富詐貸案遭羈押的董座陳慶男，不符懇親資格，獨自在牢房裡休息。

高雄二監和高雄看守所目前共關羈押2314名被告及收容人，其中，包括5名死刑犯，由於春節將屆，為穩定收容人在監服刑的思鄉情緒，並藉由親情的支持關懷，協助收容人刑滿出獄成功更生，高雄二監今天舉辦春節懇親會，計有253名收容人和528名家屬面對面懇親，其中包括3名死刑犯。

高雄二監副典獄長吳照明表示，參加懇親會的被告和收容人資格，必須是入所滿6個月，且1年內無違規紀錄，因慶富詐貸案目前遭羈押的董座陳慶男，2次羈押高雄看守所，每次時間均未滿6個月，因此不符此次春節懇親資格，今天獨自在牢房裡休息，情緒穩定、作息正常，家人平日也可以申請接見。

典獄長辛孟南表示，此次懇親活動現場特地放置1台拍貼機，免費為收容人及家屬拍照，每人可合拍2張，收容人和家屬各留存1張做紀念，並贈送每位收容人的嬰幼兒子女1個應景的小豬撲滿，還有糕餅點心，而由收容人組成的醒獅團和合唱團，也輪番上台表演、獻唱，現場熱鬧滾滾。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/