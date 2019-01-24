中央地方建設協調會報啟動 政院：客製化回應地方需求

2019-01-24 13:55

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院長蘇貞昌上任後裁示成立「中央地方建設協調會報」，行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）今天表示，該機制今天正式啟動，未來中央地方建設協調會報不定期召開，可以「客製化」回應地方政府需求，建立良好溝通管道。

據行政院規劃，行政院5位政務委員分別認領不同縣市，政委張景森負責協調台北市、基隆市、台中市、金門縣、澎湖縣及連江縣馬祖；政委吳政忠負責高雄市、新竹縣市；政委林萬億認領桃園市、苗栗縣、南投縣、彰化縣。

政委吳澤成負責新北市、宜蘭縣及屏東縣；政委陳美伶負責台南市、雲林縣、嘉義縣市、花蓮縣、台東縣；至於鄧振中、唐鳳、羅秉成、龔明鑫4名政委，因負責業務屬於全國性議題的協調，與地方建設無直接相關。

Kolas Yotaka說明，中央地方建設協調會報不會影響各部會原有職權，縣市政府希望進行的計畫補助案、預算案，則依現有管道向各主管機關協調，不是透過「中央地方建設協調會報」。

Kolas Yotaka指出，各縣市政府其他需求，可向負責政委提出，政委會依該主題召開相關的協調平台，不會固定在哪一天、要開多久的會，屬於彈性快速、有效率及客製化的因應地方政府需求。

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