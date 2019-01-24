義大告高市府國賠258億元案 高雄地院：目前暫停審理程序

2019-01-24 13:50

〔記者黃建華／高雄報導〕針對義大控告高雄市政府要求國賠258億元一案，高雄地院行政庭長葉文博今天表示，「這起國賠官司目前暫時停止審理程序。」

葉文博並指出，義大控告高雄市政府要求國賠258億元一案，去年11月高雄地院民事庭曾開過言詞辯論庭，但因最高行政法院的審理結果尚未確定，國賠案因此暫時停止審理。

據了解，義大怒告高市府聲請國賠案，肇因2010年高雄縣市合併前夕，「義大世界」接獲高雄市工務局通知，指陳建照容積超過法定上限，義大提出申復，工務局卻將部分建案勒令停工，申請勘驗與使用執照則退件處分，並對全區禁建管制，義大世界興建工程因此停擺至今。

其中，市府退件的2張建照訴訟部分，義大要求准予開工，但市府根據義大其他開發案的基地容積率超標為由，不准開工。本案在前年2月間的更一審，獲得高雄高等行政法院判勝訴，案件上訴到最高行政法院，行政法院要求市府重新做出行政處分，讓義大開工。

義大因此對高雄市政府提起國賠之訴，求償258億元天價，但高雄地院目前暫時停止審理程序。

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