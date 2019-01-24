課後照顧中心3度被揪違規 負責人塞5000元求「通融」

2019-01-24 13:08

［記者鄭淑婷／桃園報導］50歲王姓男子在桃園市龜山區開設兒童課後照顧服務中心，被民眾檢舉違規使用地下室當作教室、超收學生，在桃園市政府教育局曾姓辦事員前往稽查時，王男擔心這已是第3次被查到違規，恐面臨更高的裁罰，竟掏出5000元現鈔企圖賄賂曾姓辦事員，曾姓辦事員拒絕並將此事登錄在聯合稽查紀錄，王男除了違規被開罰，另被依行賄罪移送法辦，桃園地院法官日前審結判處他6月徒刑、褫奪公權1年，審酌他犯後坦承予以緩刑2年，5000元賄款則沒收。

判決指出，王男經營的課後照顧中心，過去已有2次被查到違規使用地下室當作教室，去年又被檢舉相同問題及超收學生，教育局曾姓辦事員於4月3日下午6點前往稽查，發現課後照顧中心確實有違規，且其中違規使用地下室當作教室已是第3次查獲；由於第2次被查獲時，已被開罰3萬元，王男擔心第3次再犯，恐得付出更高的罰金，竟當場掏出5000元企圖賄賂曾姓辦事員，希望對方能夠「通融」，曾姓辦事員拒絕並將此事記錄在冊。

王男被移送法辦後，對自己的行為均坦承，檢方起訴時也建請法官依法減輕其刑，桃園地院法官在判決中指出，王男不依規定改善缺失，卻以行賄方式希望能免除高額裁罰，行為實有不該，但念在他犯後坦承且當下被拒絕後，未再進一步行賄，情節尚屬輕微，審結依行賄罪判處他6月徒刑、褫奪公權1年，緩刑2年，5000元賄款則沒收。

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