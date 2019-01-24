腎友深夜跑車遭撞亡 妻慟：早有不詳預兆

2019-01-24 13:02

〔記者許國楨／台中報導〕台中市大里區發生3死重大車禍，死者之一的劉姓計程車司機妻子今一早就到殯儀館處理丈夫後事，她雖戴口罩仍難掩悲痛說，丈夫每週固定3次洗腎晚間則跑車，早期每天還有約3千元收入，但這兩年因白牌車競爭僅有一半收入，儘管如此夫妻倆仍是甘之如飴，昨天她突然心口鬱悶全身渾身疼痛就醫，當時就感到不詳預兆，沒想到深夜就傳來惡耗，「對方喝那麼醉還開車真不應該」。

死者劉男的林姓妻子說，與丈夫結褵30多年育有一子，原本做點小生意但一直不順遂，連現在住的房子都是租來的，丈夫約7年前開始開計程車負擔家計，兒子則在工廠送貨薪水也不多，一家人日子過的並不富裕，約5年前丈夫因飲食習慣罹患糖尿病，每周固定一三五都要洗腎，才改為白天睡覺休息，晚上再出門跑車7、8小時再回家。

早期丈夫跑車每天還有約3千元收入，但這兩年因白牌車競爭僅有一半收入，雖然經濟狀況不佳但夫妻倆感情依舊很好，丈夫因吃不習慣外面的東西，不希望她也外出工作，僅要求她每天在家準備三餐吃得健康，因此這些年病情控制的相當穩定，也無其他疾病，夫妻倆有時還會相偕出遊。

昨天一早她突然胸口鬱悶全身渾身疼痛，丈夫還貼心陪同到醫院檢查後才去洗腎，當時她就隱約感到有不詳預兆，沒想到深夜就接獲惡耗，尤其看到丈夫的計程車被撞成這副模樣，更令她不捨哀痛，得知車禍原因是酒駕釀禍，她更痛斥對方，「一次造成三個家庭的破碎，喝那麼醉還開車真不應該」。

至於另名開烤漆廠的李姓乘客，也在這場車禍中罹難，臉書上都是參加路跑的健康陽光形象，兒女上午在殯儀館他的小靈堂前靜靜的摺著紙蓮花，氣氛哀戚，但對於事故不願多說，僅表示父親昨晚與客戶及友人談生意聚餐，沒想到遇上死劫。

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