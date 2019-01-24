防搶演練上演火車過平交道 警機智兵分兩路包抄

2019-01-24 12:33

［記者陳彥廷／屏東報導］枋寮分局今天早上舉辦防搶演練，由於路線行經鐵路平交道，卻正好遇上火車通過平交道，險上演電影《老闆不是人》的飛車追逐橋段，不過火車過平交道的計算早就在警方預想中，警車分頭包抄，不讓「歹徒」有機會逃逸。

年關將近，現鈔需求大增，加上最近又有連續有金融機構遭搶，屏東警方緊鑼密鼓實施防搶演練，也各出奇招希望引起民眾注意，枋寮分局利用分局內交通樞紐及鐵路尚未高架的化，預設追捕時恐遇上平交道無預警遮斷道路的突發狀況。

今天早上10點半左右，枋寮土地銀行突有2名頭戴鴨舌帽、口罩的壯碩男子進入，並在門口鳴槍進入後立刻大喊，「不要動全部蹲下」，另名搶匪則立刻上前要櫃台把錢交出來，得手100萬元「現鈔」，不過，銀行立刻通報警方，此時警方已到銀行外包圍，兩名歹徒見狀挾持一旁原本正在領錢的年輕女子作為人質，警方不敢輕妄動，搶匪駕車逃逸。

今天演練卻遇上火車通過平交道，平交道遮斷器下降擋下首批警車前進，警方當機立斷由另組人馬前往追捕，最後在枋寮鄉火車站前廣場逮捕。

警方表示，枋寮火車尚未電氣化，也容易誤點，列車通過平交道的時間不好控制，因此預先安排兩套追捕機制，果然派上用場，但員警的迅速反應仍是令人激賞。

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