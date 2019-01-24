台中大里3車撞3死3傷 腎友深夜跑車遭酒駕攔腰撞亡

2019-01-24 12:25

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市大里區23日深夜近11點發生一起重大車禍，一輛由65歲劉姓司機所駕駛的計程車，載著54歲的陳姓駕駛等3名乘客，行經大里橋前的國光路與環中東路七段，遭到從賴姓駕駛白色廂型車從右方攔腰撞上，計程車當場翻車，還波及到另一輛同方向的黑色休旅車，造成3死3傷，其中2人意識不清，另一人輕傷，而賴姓駕駛抽血酒測高達1.39。

車禍當下，計程車遭白廂型車攔腰撞上後，當場翻車，造成劉姓駕駛當場死亡，而車上2名乘客死亡，另一名意識模糊，而白色廂型車賴姓駕駛意識模糊、另一名受波及的羅姓駕駛並未受傷，但葉姓妻子則是臉部受傷

警方調查，車禍發生在昨天晚上11點左右，地點在環中東路七段及大里橋路口，是3部車輛所造成，其中白色廂型車沿環中東路七段往太平方向直行，另外有2部其中計程車及黑色休旅車有2部國光路往霧峰方向直行。

白色廂型車跟計程車發生碰撞，波及黑色休旅車，白色車頭受損，計程右側車身遭撞且翻覆，黑色休旅車板金受損，白色廂型車賴姓駕駛送醫時意識清楚，但現在加護病房，而計程車羅姓駕駛及車上2名乘客死亡，另一名意識不清送醫，一名受波及的羅姓駕駛並未受傷，但葉姓妻子則是臉部受傷。

警方表示，目前因為現場並無監視器，還在調其他監視器以釐清責任，而賴姓駕駛經醫院抽血，換算酒測值達1.39。

消防人員趕到現場後，將受傷的人員送往醫院急救，但計程車劉姓駕駛送到中山附醫，但最後仍不治，劉的妻子接獲朋友通知趕到醫院得知先生不治，傷心欲絕。

她表示，她的先生洗腎五年，平常1、3、5都要洗腎，因家境不好，為了貼補家用，會利用晚上計程車輛較少時跑車，而昨天中午洗完腎就回家休息，晚上才跑車載客，沒想到竟遇上死劫。

由於監視器並未拍到車禍當下，但根據羅姓駕駛所言，當時他是綠燈亮時起步，當時看到右邊的賴姓駕的白色車輛衝出，就發生車禍。

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