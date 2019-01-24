惡飼主比特犬虐殺流浪狗 動保所：若蓄意絕不輕饒

2019-01-24 12:04

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市傳出有飼主放任比特犬攻擊流浪狗致死，基隆市動保人員今天循線找到該名陳姓飼主，正在釐清案情中，動保所長陳瑞濱說，若陳男是蓄意放狗攻擊其他動物，將依動保法第25條，處2年以下徒刑，併科20萬到200萬罰金。

陳姓民眾昨晚在臉書社團「基隆人踹共」張貼文章，指有一名叫「志明」的男子，22日故意放自己所養的比特犬攻擊流浪狗，有路過民眾見狀，拿竹竿、安全帽上前嚇阻，但比特犬仍緊咬流浪犬脖子不放，直到飼主出現才鬆口，但流浪犬已倒地不動，現場血跡斑斑令人怵目驚心。

動保所今天循線到場釐清案情，有憤怒民眾在該名飼主住家樓梯噴漆「殺狗的死人渣」，多名市議員也前往關切，市議員張之豪說，附近居民跟他說，這已經是第三次了，過去附近的流浪犬也曾被該飼主的比特犬咬傷，讓人難過。

動保所調閱過去開罰資料發現，陳姓飼主去年5月就曾讓比特犬攻擊其他流浪狗，遭罰3萬元，網路紅人「館長」聞訊也在臉書上氣得要陳男找他PK，但陳男喊冤說，家中裝潢門沒關，狗是自己跑出去的，對此，陳瑞濱表示，如果釐清是故意放狗咬傷流浪狗，一定會嚴辦到底，絕不輕饒。

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