竊盜失風遭毆、討賠償 笨賊上門報案也被逮

2019-01-24 11:51

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市泰山區47歲陳姓男子，日前因為缺錢花用，跑到35歲李姓友人上班的生活百貨偷竊，一連偷走價值數千元的生活用品，李男事後透過監視器發現後，氣得找來陳男興師問罪，期間還徒手狂毆陳男，甚至要脅恐嚇陳男賠償，陳男因不堪壓力，昨日主動到派出所提告傷害與恐嚇罪，但竊盜一事也曝光，自己也遭警方移送法辦。

警方調查，陳男有竊盜前科，本月8日凌晨12時許，跑到泰山貴子路一間百貨倉儲，偷走棉被、馬桶掛勾、鍵盤等生活用品，直到凌晨2時許，百貨的李姓員工檢視監視器畫面時，發現店裡遭竊，仔細一看竊嫌還是熟識的陳男，氣得打電話找來陳男對質，要脅對方賠償，期間還朝著他狂毆猛踹，造成其全身多處挫傷。

警方表示，陳男連日來遭對方逼債，他因不堪壓力，昨日下午跑到明志派出所報案提告，供稱自己遭毆打、恐嚇，但矢口未提竊盜一事；警方事後找來動手毆人的李男問訊，李男才大吐苦水：「他來我們店裡偷東西耶，我只是教訓他而已！」將陳男犯案過程全盤托出。

偵訊時陳男坦承偷竊，供稱近一個月來2次上門竊盜，偷走生活用品總價約5千元，警方訊後依竊盜罪嫌將他移送法辦，另外依恐嚇、傷害罪嫌將李男移送偵辦。

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