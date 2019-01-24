鹿港小鎮驚險車禍 自小客車穿電線桿縫隙撞民宅 回彈分隔島

2019-01-24 12:00

〔記者劉曉欣／彰化報導〕還好有繫安全帶！彰化鹿港彰鹿路今天上午發生車禍，計程車在路口迴轉，自小客車怕閃避不及，結果方向一拐，從電線桿的縫隙衝到一旁民宅，再回彈到中央分隔島，駕駛頭部撞上擋風玻璃，還好有繫安全帶，頭部只有外傷，沒有大礙！

彰化鹿港警分局交通分隊長張力仁表示，這起車禍發生在今天上午，王姓男子（38歲）疑似要趕著上班，當時路口是綠燈，王男與計程車司機許女，雙方酒測值為零，王男送彰化秀傳醫院，頭部輕傷，沒有生命大礙。

警方調查發現，這起車禍發生在彰鹿路五段二巷的路口，自小客車因為發現前方有計程車要迴轉，王男疑似要閃避計程車，沒想到卻方向一拐，從電線桿的縫隙衝到一旁民宅，再回彈到中央分隔島，碰撞力道之大，驚嚇到附近民眾與來車。

張力仁表示，這起車禍的駕駛，還好有繫安全帶，加上碰撞點在副駕駛座，車上沒有其它乘客，才能讓受傷降到最低。

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