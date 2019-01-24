基隆市前議長黃景泰被控向甲山林建設收賄 高院判無罪

2019-01-24 11:22

〔記者楊國文／台北報導〕前基隆市議長黃景泰因貪污案遭判刑15年定讞入獄，還被控擔任議長期間內，向甲山林建設董事長祝文宇索賄，試圖護航「城上城建案」，收取贊助費600萬元，涉職務上行為收賄罪，基隆地院判黃景泰無罪，檢方不服上訴，高等法院今仍判黃無罪，祝也獲無罪，因黃兩人一、二審均無罪，適用速審法「限縮上訴」規定，幾乎可確定無罪確定。

黃景泰貪污入獄案，是檢調查出黃在議長任內，涉「詐領議會公款914萬」、「月眉路拓寬工程行賄議員」、「勒索『東．京站』建商」等三大弊案，將黃依職務上行為收賄罪起訴。基隆地院重判黃20年，高院則認定他在「詐領議會公款案」中，犯下利用職務詐取財物罪共90罪、使公務員登載不實罪4罪，判黃合併應執行15年，因未上訴，前年7月黃已入宜蘭監獄服刑。

此外，黃另被控收受日勝生行賄、詐領議會公款兩案，最高法院去年9月已判無罪確定。

本案部份，檢方指控黃景泰在參選基隆市長前，以國道3號走山事件、工地坍塌釀3死意外，說樣品屋是違建、水土保持計畫未經核准等名義，要求市府勒令「城上城」停工，擬藉機對建商施壓，要求甲山林建設董事長祝文宇，支付豪宅百萬租金及黃色小鴨千萬展覽費，祝文宇也支付2筆300萬，共計600萬元贊助款。

檢方認定黃景泰涉貪污治罪條例的職務上行為收賄，祝涉職務上行為行賄罪，對2人提起公訴。

基隆地院判2人無罪，檢方不服上訴，高等法院認定本案間並無貪污對價關係，仍判2人無罪。黃景泰、祝文宇均未聆判。

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