用達文西藏密筒吸客 保三警查獲逾萬瓶電子煙油

2019-01-24 11:19

〔記者吳昇儒／基隆報導〕保安警察第三總隊第一大隊去年偵辦非法販售電子煙油案件時，發現幕後竟有集團運作，從進口、調製到銷售一手包辦。該集團為吸引顧客上門，還連達文西藏密筒都被拿來當噱頭。警方17日見時機成熟，南下逮人，起出市值上千萬元的煙油，林姓主嫌也被依違法藥事法等罪，被桃園地方法院裁定羈押。

保三總隊第一大隊指出，2018年時因偵辦一起網路販售含尼古丁煙油案件時，得知該賣家幕後貨源充足，而且組織綿密，佈線一年，17日夥同其他單位，一起南下，前往犯嫌藏匿及銷售貨品的14處地點搜索，共起出1萬178瓶電子煙油、310支電子煙機及164盒電子煙彈，甚至還起出具殺傷力的改造空氣長槍。將主嫌林育政，共犯陳彥德、洪敬庭等9人帶回偵訊。

林男等人偵訊時均承認犯行，但因涉及範圍較廣，檢察官訊後，將林、陳及洪男等3人，聲請羈押獲准，另6名犯嫌則諭令10到50萬元不等交保候傳。

偵辦人員表示，該集團從馬來西亞、美國等地，進口大批電子煙油，部分產品中還含有尼古丁，已經觸犯我國藥事法規定，再透過旗下共犯在網路電商、酒吧、飲料店等處銷售；該集團更具有調製煙油的能力，調出台灣特有的茶味煙油吸客，也利用色彩鮮艷及特殊的包裝來攬客，就連罕見的達文西藏密筒，也在販售行列中。此外，也發現該集團利用人頭帳戶洗錢，製造假金流企圖阻斷警方追查方向。

保三總隊第一大隊大隊長曾榮泰指出，進口電子煙油、煙機在國內販售並不合法，更何況犯嫌進口的菸油中還含有尼古丁，訊後依違犯藥事法、組織犯罪條例、洗錢防制及槍砲彈藥刀械危害管制條例，將林男等人移送法辦，並將持續擴大追查上游來源。

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