兄弟檔自加國走私大麻各種製品 台中落網起訴

2019-01-24 10:58

［記者楊政郡／台中報導］台中市林男與取得加拿大籍的胞弟，在2018年9月間共謀，由胞弟從加拿大郵寄二級毒品大麻花30公斤來台，前兩筆18公斤入境後已售得款382萬元，另郵寄「大麻軟糖」2包、「大麻油膏」1瓶、「大麻菸油」2支來台，讓林男試賣。同年10月11日林男及林姓友人被拘提到案（羈押中），警方派員埋伏收受第三筆包裹大麻花12公斤，檢方依毒品危害防制條例起訴林氏兄弟、林姓友人等3人。

檢察官查出，林男（41歲，綽號阿良）的胞弟（綽號阿函），在數年前取得加拿大籍，發現在台灣大麻黑市有利可圖，其胞弟在2018年8月回台探親時，兩兄弟與林姓鄰居（綽號阿維）共謀組成走私販售集團，從加拿大郵寄大麻花來台販售牟利。

林男阿良先選擇飯店入住，郵包再直接寄到飯店，不容易被查獲，而且分散風險，第一筆8公斤，分成兩包，分別郵寄兩個地方，這筆8公斤順利入境，也順利以182萬元出售給兩買家。

第二筆同年10月來台，分成6公斤、4公斤兩包，也同樣先入住飯店，從飯店收受國際郵包，順利入境後以200萬元出售。

而第三筆同年10月9日入境，12日由宅配通寄送到某飯店及同夥阿維的住處，但因11日阿維及阿良已被檢警拘提並羈押，從阿良的手機得知國寄包裹已經來台，由警方派員收受包裹，這一筆兩包總計12.2公斤大麻花。

另外阿函還有寄「大麻軟糖」、「大麻油膏」、「大麻菸油」等來台給胞兄試賣。其中10月9日台北關稅局發現一件國際郵包，經Ｘ光發現有毒品含量的軟糖等，檢警喬裝郵務人員送貨，林姓友人出來收貨而被逮，並翻出這件重大毒品走私案。

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