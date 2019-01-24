疑噴槍殺童案解剖複驗 母親到場不發一語

2019-01-24 10:42

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄3歲鄧姓女童疑似遭高壓空氣噴槍射死案，檢警今天上午10點進行解剖複驗，母親不到9點半，即抵達市立殯儀館，但任憑媒體怎麼詢問，她完全不發一語；雖然檢警要求鄺姓父親必須到場，但鄺男尚未出現。

留長髮的鄧女戴帽子、黑色口罩及墨鏡，穿黑色外套、拿黑色手提袋出現時，媒體蜂湧而上，一度錯走到冰庫區，再走回辦公區，媒體一路追問她的想法，例如鄺男對女童好嗎？有無準備女童喜愛的玩具？對死因是否還有疑慮？等等，但鄧女完全沒有回應，就算過程接了電話，仍交給別人處理。

50歲鄺男與37歲鄧女未婚生女，也沒有同住，女童由鄧女照顧；本月20日下午，鄺男駕駛BMW轎車，載女童出遊、回房仲公司，再到加油站附設的服務區，持免費噴槍整理汽車，疑因鄺男將噴槍留在車內，被女童把玩，噴槍對嘴巴發射致死。

雖然鄺男陳述的死因非常離奇，但因尚無充分證據證明鄺男虐待女童致死或殺害，檢方以過失致死罪嫌，6萬元交保，引發社會議論。

檢察官約於9點48分抵達，回應媒體說等複驗後，再對外說明。

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