雄警追觀宏專案脫逃越客 意外查獲逃逸外勞

2019-01-24 10:40

〔記者黃建華／高雄報導〕鹽埕警分局追緝「觀宏專案」脫逃的越南團客，前天會同彰化和美警分局於彰化一處工地查獲3名逃逸外勞與1名逾期居留越南旅客，可惜並非「觀宏專案」脫逃越南客。

鹽埕警分局指出，警方追查上個月脫逃之越南籍旅客時，發現其中有脫逃越客搭乘計程車離去，經員警調閱周邊監視器畫面後，循線找到該名運將，據其陳述，有載送1名逃脫越客至台中市梧棲區。

經深入追查發現，該名逃脫越客遭另1輛自小客貨車搭載離開台中市梧棲區，復詢問該名自小貨車之車主，其聲稱該車係由黃姓男子所使用，經鹽埕分局鍥而不捨跨區追查，得知黃男涉嫌招攬逃脫越籍人士在臺中及彰化之工地做工。

警方近日接獲情資，指稱黃男近期在彰化縣線西鄉慶安南二路附近之工地出入，經前往工地蒐證，發現該處確實有外籍人士在工作。

警方立即與彰化縣和美分局前天共同前往查緝，查獲阮姓、潘姓、杜姓等3名越南籍逃逸勞工、1名越南籍逾期居留旅客，但並無「觀宏專案」之脫逃越客，警方將4名越南籍男子，交由和美分局移送移民署專勤隊。

鹽埕分局專案人員笑稱，雖無緝獲「觀宏專案」脫逃越客，但也算是「失之東隅，收之桑榆」，有另番收穫。

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