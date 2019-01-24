開車撞倒單車孩童 問「沒事」後離去 駕駛吃肇逃官司

2019-01-24 10:23

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名謝姓男子去年6月8日傍晚，開車在鳳山區鎮南街一處巷口追撞13歲鄭姓男童所騎腳踏車，鄭童人車倒地、左膝受傷，謝男下車問，鄭童害怕表示「沒事」，謝男逕自開車離去，被目擊里長記下車號報警，高雄地檢署認謝男未對鄭童作必要的安全救助與照護，也沒留下姓名、電話等聯絡資料，將他依肇事逃逸罪嫌起訴。

檢方起訴指出，謝姓男子去年6月8日傍晚，開車在鳳山區鎮南街由西往東方向行駛，於一處巷口追撞前方13歲鄭姓男童所騎的腳踏車，造成鄭童人車倒地、左膝受傷。

謝男未對鄭童作必要的安全救助與照護，就逕自開車離去，被目擊的里長記下車號報警，循線緝獲。

檢方偵查時，謝男表示他有下車訊問有沒有事，鄭童告知「沒事」，他怕影響交通才駕車離去。

不過，鄭童則表示，當時左腳擦傷流血，很害怕才說「沒事」，對方就走了，是里長幫忙記下車號。

檢方認定謝男逕自離去，未幫鄭童作安全救助與照護，且未留下姓名、電話等聯繫資料，未待警方到場就離去，將他依肇事逃逸罪嫌起訴。

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