回家團圓過好年 逾期外人自行到案從寬論處

2019-01-24 10:12

〔記者劉慶侯／台北報導〕移民署現正在推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，自即日起至1月31日止為專案宣導期，正式執行期則到6月30日，期間，只要自行到案，均可享有免收容、繳最低逾期罰鍰新台幣2千元，以及減免管制來台期間的優惠待遇。

移民署表示，自元月1日至22日止，自行到案的逾期停（居）留外來人口已有2千3百多人，跟去107年同期間的9百多人相比，增加了1.5倍。由此可見，專案的優惠待遇，加上過年年節將近，已經策動許多想家的逾期停（居）留外來人口自行到案。

移民署表示「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」正式執行，是從今年2月1日起至6月30日止實施，「自行到案」者，「從寬」論處外，「查獲到案」者，將「從重」論處，包含收容、最高逾期罰鍰1萬元、從重計算管制來台期間。專案結束後，除了從重論處，還會提高逾期罰鍰且延長管制來台的期間。

移民署呼籲，若有民眾認識在台逾期停（居）留的外來人口，能夠鼓勵當事人自行到案，並踴躍舉發非法雇主、仲介，以利移民署依法調查非法雇主或仲介，追究非法雇主或仲介支付當事人返國旅費的責任。

移民署表示，民眾可撥打免付費自行到案及檢舉非法雇主、仲介的專線0800-024-881（ByeBye），以及防制人口販運專線（02）-2388-3095（響鈴救我）。

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